Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Mimar Sinan grupta şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan rakibi önünde başa baş bir mücadele sonunda uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Ligde ilk üç maçta 4 puanla Mimar Sinan 7 puanla zirveyi kovalayan rakibi önünde maça iyi başladı Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın 19. dakikada ev sahibi takımın golcü ismi Salih’in çaprazdan girerek sert vuruşunda attığı güzelle golle ev sahibi takım 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde beraberlik için yüklenen Mimar Sinan’ın bir atağında Berkay’ın sert hareketi sonrasında ev sahibi takım 10 kişi kaldı. İlk yarıyı ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Mimar Sinan oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve rakip ceza sahası içinde oynandı.

Bu bölümde rakip kalede girdiği mutlak pozisyonlarda gol yollarında başarılı olamayan temsilcimiz baskısını uzatma dakikalarında sürdürdü.

90+. dakikada alt yapısından yetişen üç gencin geliştirdiği atak sonunda Yiğit Emin’in güzel vuruşu ile skoru 1-1 yapan Mimar Sinan kalan bölümde galibiyet golü için yüklendi.

Bu ataklarda son vuruşlarda başarılı olamayan yeşil beyazlılar zorlu deplasmandan 1-1 beraberlik ve bir puanla dönerek yenilmezlik serisini üç maça çıkardı.