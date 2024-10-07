Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor sezonun ilk maçında grubun şampiyonluk adayı Çankırıspor önünde ikinci yarıda yediği golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında orta alanda rakibine baskı yaparak kontrollü bir futbol oynayan ve ani ataklarla etkili olmaya çalışan temsilcimiz Mimar Sinan final paslarında acele etmesi ve yanlış tercihleri sonunda gol üretemedi.

Geçen yıl şampiyon olan Yozgatspor takımını antrenörü ile birlikte kadrosuna katan ve bir çok transfer yaparak sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Çankırı FK ile ilk yarının son dakikalarında mutlak pozisyondan yararlanamadı. Bu dakikada savunma arkasına atılan topta Canberk kaleci Adem ile karşı karşıya kaldı vuruşunda topu kaleciye nişanladı ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

68. dakikada Çankırı FK golü geldi. Bu dakikada sağ kanattan Çorumlu futbolcu Taha Arslan topla hareketlendi iki rakibinden çok güzel kurtuldu son çizgiye indiği anda penaltı noktasına yakın yerde bulunan Canberk’e alda at dedi ve mavi beyazlılar bu golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında Mimar Sinan hücumda üretmekte zorlandı ve tecrübeli isimlerden kurulu konuk takım Çankırı FK oyunun kontrolünü elinde bulundurarak maçtan 1-0 galip ayrıldı ve sezona üç puanla başladı. Mimar Sinan ise ilk yarıdaki mücadelesi ile ligin ilerleyen haftaları için umut verdi.

Karşılaşmayı Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseşyin Şahin ile 300 kadar Çorumlu futbolsever ile 75 kadar Çankırı’dan gelen taraftar takımlarına destek verdiler.