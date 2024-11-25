Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor evinde iki kez öne geçtiği Çilimli Belediyespor önünde uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

İtfaiye sahasında oynanan maç zeminde yapılan yoğun kar temizleme çalışması sonunda oynandı. Grubun gençlerin ağırlıkta olduğu iki takımın maçı büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mimar Sinanspor rakibi önünde ilk dakikalarda etkili olduğu ve girdiği pozisyonlarda kaleci Emirhan’ı geçemedi.

İlk yarıda konuk takımın bir topu direkten dönerken 33. dakikada Mimar Sinan Serkan’ın golü ile öne geçti ve rahatladı.

Bu golden sonra rakip takım daha çok öne çıkmaya başladı ancak Mimar Sinan bu ataklarda ikinci golü bulamadı.

İkinci yarıda konuk takımın beraberlik için yüklendiği bölümlerde Çilimli Belediyespor 68. dakikada Emre ile aradığı golü buldu. Bu golün hemen ardından Mimar Sinan Emre ile yeniden üstünlüğü yakaladı. Son bölümü nefes kesen maçta temsilcimiz bir golü ofsayt gerekçesi ile iptal oldu.

Uzatma dakikalarında tüm hatları ile yüklenen Çilimli Belediyespor 90+4. dakikada Oğuzhan’ın golü ile zorlu deplasmanda beraberlik golünü buldu.

Maçta bu gollerle 2-2 beraberlik ile sona erdi. Mimar Sinan üst üste ikinci maçından da beraberlik ile ayrıldı.

1. dakikada Mimar Sinan atağında Fatih’in pasında kaptan Batuhan ceza sahası içinde topla buluştu kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda ayağından topu fazla açınca kaleci Emirhan topa sahip oldu.

11. dakikada konuk takım direğe takıldı. Mimar Sinan topla çıkarken kaptırdığı topla buluşan Serhat savunma arkasına güzel bir pas çıkardı Ensar kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yenden köşeye bıraktığı top yan direkten geri geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Yunus ile etkili gelen Mimar Sinan atağında Yiğit topla rakibinden kurtuldu çaprazda kaleci Emirhan ile karşı karşıya kaldığı anda köşeye güzel gönderdi köşeden topu çıkartan kaleci Mimar Sinan’a gol izni vermedi.

25. dakikada Yavuz Burak’ın pasında Bora ceza yayı üzerinden köşeye güzel vurdu kaleci Emirhan aynı güzellikle köşeden çıkardı ve topu kornere gönderdi.

33. dakikada Mimar Sinan golü buldu. Bu dakikada orta sahaya yakın noktada kazanılan serbest vuruşta Serkan ceza sahasına ortaladı oyuncuların hamle yaptığı topa kimse dokunamadı yerden seken top köşeden Çilimli Belediyespor ağlarına gitti ve temsilcimiz bu golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

68. dakikada konuk takım beraberlik golünü buldu. Bu dakikada ceza sahası içinde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Emre düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

70. dakikada Mimar Sinan yeniden öne geçti. Bu dakikada kazanılan korner atışında Serkan’ın ortasında Yiğit boş durumda kafa vuruşu ile topu Çilimli ağlarına göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

90+4. dakikada Çilimli Belediyespor beraberlik golü geldi. Bu dakikada sağ kanattan Serhat’ın ortasında Oğuzhan yakın mesafeden sert vurdu ve skoru 2-2 yapan golü attı.