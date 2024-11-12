Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Çorum genelinde alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mimar Sinan Mahallesi 4. Cadde’de bulunan ve ömrünü tamamlayan atık su borularını yenileme çalışmaları devam ediyor.
Şehir genelinde alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Mimar Sinan Mahallesi 4. Cadde’de ekonomik ömrünü tamamlayan 200 mm çapındaki boruları 400 mm çaptaki borularla değiştiriyor.
Editör: Çorum Hakimiyet