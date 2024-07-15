Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinan forvet hattına tanıdığı bildiği genç golcüyü transfer etti.

Bir sezon Çorum FK U 19 takımında da forma giyen İzzet Bora Uzan yeni sezon için Mimar Sinanspor ile anlaştı.

2003 Kadıköy doğumlu İzzet Bora Uzan Kayışdağıspor’da 2013 yılında başladığı futbol hayatında üç yım bu kulüpte oynaıktan sonra Kartalspor ve Sancaktepe alt yapılarında oynadı ve 2022-23 sezonunda Çorum FK Akademi takımında forma giydi.

Burdaki performansı ile geçen sezon Kırıkkalegücüspor’da profesyonel imza atan İzzet Bora beş maçta forma giydi.

Yeni sezon için Bölgesel Amatör Ligde ilimiz temsilcisi Mimar Sinanspor ile anlaşan İzzet Bora Uzan hedefinin başarılı olmak ve gollerle takımına katkı vermek olduğunu söyledi.

Mimar Sinanspor As Başkanı Abdullah Şamil Arslan ise anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını diledi.