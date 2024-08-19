Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinan’ın grubu ve rakipleri oldukça zorlu. Yeşil beyazlı takımının grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek takım sayısı oldukça fazla görülüyor. Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu BAL gruplarını ve maç takvimini açıklamıştı. Buna göre BAL’da bu sezon 76 ilden 153 takımın mücadele edeceği iki grup 14, dört grup 15, üç grup 16 ve bir grup ise 17 takımdan oluştu.

Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor takımı 5. grupta batı ve orta karadeniz ile iç anadolu bölgesindeki takımlarla mücadele edecek. Mimar Sinan’ın grubunda Ankara Çubukspor, Ankara Keçiören Bağlumspor, Ankara Hacettepe, Bolu Geredespor, Zonguldak Karadeniz Ereğlispor, Karübük Eflanispor, Bartınspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Çankırı FK, Amasya Suluova Sebatspor, Kastamonu Taşköprüspor, Sinopspor, Samsun Çarşambaspor, Yozgat Sorgun Belediyespor ve Düzce Çilimli Belediyespor takımları bulunuyor.

Bölgesel Amatör Ligde fikstür çekimi Eylül ayı ilk haftasında yapılacak müsabakalar ise 5-6 Ekim tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer oldukça zorlu bir grupta mücadele edecekleri gruptaki takımların büyük bölümünün 3. ligde mücadele etmiş ve bu ligin tecrübeli ekipleri olduğunu söyledi. Eğer, zorlu rakipler karşısında Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için eksik mevkilere üç dört transfer daha yapmayı planladıklarını söyledi.