Amatör futbol camiasını mutlu eden başlangıç. Saha sıkıntısı çeken amatör futbolunu rahatlatacak Mimar Sinan sahasının yenileme işlemine başlandı. Yapımcı firmanın 100 günden önce sahayı hizmete hazır hale getirmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile moderinzasyon işinin ilk aşaması olan saha zemini değişimi, aydınlatma, kafes tellerin yükseltilmesi ve kafes direklerinin boyanması işi geçtiğimiz ay içinde ihale edilmişti. İhalenin sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma sözleşmeyi imzaladı ve yer tesliminin ardından çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürü Halil Çöl çalışmaları yerinde inceledi ve firma yetkilisinden bilgiler aldı. İl Müdürü Çağlar firmanın çalışmalara başladığını belirterek ‘Yüklenici firma hava şartları uygun gitmesi halinde sahayı belirlenen günden önce tamamlayarak hizmete vereceğini söyledi. Ümit ediyorum ki Haziran ayından önce sahayı tamamlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine açacağız’ dedi.