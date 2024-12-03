Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’da futbolculara üç gün izin verildi.

Ligin 11. hafta maçında sahasında Keçiören Belediye Bağlumspor’u yenerek büyük moral bulan Mimar Sinanspor 12. hafta maçında bu hafta sonu ligden çekilen Suluova Sebatspor ile oynayacağı maçta hükmen galip gelen ve üç puan alan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer takıma üç gün izin verdi.

Sezonun ilk haftasından itibaren hafta içi hafta sonu çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eğer ilk yarının kalan haftaları öncesi takımı dinlendirmek için üç gün izin verdiğini söyledi.

Mimar Sinanspor perşembe günü öğlen saatlerinde toplanacak ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla ligin 13. haftasında grup lideri Karadeniz Ereğlispor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına başlayacak.