Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Mimar Sinanspor 14. hafta maçında yarın evinde Geredespor’u konuk edecek.

İtfaiye sahasında saat 14’de başlayacak maçta Mimar Sinanspor yenilmezlik serisini devam ettirmek ve ligde üst sıralara tutunmak için galibiyetten başka bir düşüncesi yok.

Evinde Bartınspor’u yenen ardından geçen hafta sonu grubun namağlup lideri Karadeniz Ereğlispor deplasmanından bir puanla dönen Mimar Sinanspor sahasında konuk edeceği Geredespor maçını kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Mimar Sinanspor ligde 13 maç sonunda 18 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer sakatlıkları devam eden Emir ve Yunus Emre’nin forma giyemeyeceğini Mustafa Öz ve Yavuz Burak’ın ise kadroda olacağını son kararı maç saatinde vereceklerini söyledi.

Konuk Geredespor ise geçtiğimiz hafta snnu evinde Keçiören Belediyesi Bağlumspor maçı kötü saha şartları nedeni ile ertelendiği için haftayı oynamadan geçti.

Geredespor ligde 12 maç sonunda 16 puanla onuncu sırada ve temsilcimiz Mimar Sinan’ın en yakın rakibi konumunda Geredespor bu maçın ardından 25 Aralık çarşamba günü sahasında Keçiören Belediye Bağlumspor ile erteleme maçında karşılaşacak.

Hakem Kocaeli’nden

Mimar Sinanspor ile Geredespor arasındaki maçı Kocaeli Bölgesel Hakemi Berat Can Taşkesen yönetecek.

Yardımcılıklarını ise aynı ilden Onur Akdağ ve Kadir Köken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kocaeli bölgesel kadın hakemi Damla Doğan Genç. Maçta gözlemci olarak ise Mustafa Dursun görev yapacak.