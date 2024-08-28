Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentsel dönüşüm ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ile ilgili birim müdürleri ve teknik personelin yer aldığı toplantıda kentsel dönüşüm projelerinde izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, kentsel dönüşüm ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Aşgın’a bilgiler verdi.

Hatırlanacağı üzere Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümün uygulanacağı Hasan Paşa Sokaklar ile Mimar Sinan Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunmuştu.

Hasan Paşa 2., 3. ve 4.sokaklar da bulunan binaların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm içerisine dahil edilecek olan binalarda incelemelerde bulunan Fatih Özüyağlı, vatandaşlara hayata geçirilmesi planlanan proje hakkında bilgiler vermişti.

Beraberinde Emlak ve İstimlâk Müdürü Fatih Başıbüyük’ün yanı sıra müdürlüğe bağlı teknik ekiplerle bölgede incelemelerde bulunan Özüyağlı, Çorum’un çehresini değiştirecek ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirgendiği bir proje üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM MİMAR SİNAN MAHALLESİNDE OLACAK

Hasan Paşa 2, 3 ve 4. Sokaklarla, Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan yeni kentsel dönüşüm projesiyle vatandaşları daha konforlu ve depreme dayanıklı konutlara kavuşturmayı planlayan ve bu amaçla belediye hizmet binası içerisinde Kentsel Dönüşüm Ofisi de kuran belediye, Mimar Sinan Mahallesi’nde, 420 bin m2 alanı kapsayan 2 bin 165 binada ve Hasanpaşa 2, 3 ve 4’üncü Sokaklarda 32 bin m2’lik alanda 39 binada dönüşüm yapmayı hedefliyor.

REZERV KONUT ALANLARI OLUŞTURULACAK

Belediye kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için öncelikli olarak rezerv konut alanlarının oluşturulmasını da hedefliyor.

Bu kapsamda dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere rezerv alanlar oluşturarak, ihtiyaç durumuna göre hazır hale getirecek.