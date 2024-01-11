Çorum Amatör futbol kulüplerinin hasretle beklediği Mimar Sinan sahasının yenileme çalışmalarının bir bölümüne başlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Mimar Sinan sahasının ilk etapta saha zemini, aydınlatma ve kafes tellerin yükseltilmesi ve boyanması ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar dün Mimar Sinan Semt sahasını Tesislerden Sorumlu Şube Müdürü Halil Çöl ile birlikte inceledi.

İl Müdürü Çağlar Mimar Sinan semt sahası modernizasyonu için hazırlanan projenin ilk etabına ödenek çıktığını ve bu nedenle ilk olarak saha zemininin komple değişimi, modern aydınlatması ve kafes tellerinin bir bölümünün yükseltilmesi ve diğer bölümlerin ise boyanması ihale sürecinin başladığını söyledi.

Çağlar bu çalışmaların yaz döneminde tamamlanarak futbol sahasının yenilenen yüzü ile yeniden çocukların ve gençlerin hizmetine açılacağını söyledi.

Mimar Sinan semt sahasının diğer ek binaları için ödenek ayrılmasının ardından soyunma odaları ve diğer bölümlerininde en kısa sürede yapılması amaçlanıyor,

Amatör kulüpler saha yetersizliği nedeni ile akşam saatlerinde antrenman yapma konusunda büyük sıkıntıyar yaşıyordu.

Bu sahanın devreye girmesi ile kulüpler daha rahat çalışma imkanı bulacak.