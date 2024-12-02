Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Mimar Sinanspor grupta şampiyonluk mücadelesi veren Keçiören Belediye Bağlumspor önünde ilk yarıdaki etkili oyunu ve bulduğu golle 1-0 galip gelerek hem büyük moral buldu hamde rakibine ağır darbe vurdu.

Hafta içi mesaisinde Çubukspor deplasmanından 1-0 mağlubiyet ile dönen Mimar Sinanspor dün İtfaiye sahasında grupta üçüncü sırada bulunan ve ilk iki mücadelesi veren Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşılaştı.

Son derece tecrübeli isimlerden kurulu kadroya sahip rakibi önünde maça oldukça iyi başlayan Mimar Sinanspor rakip kalede etkili oldu ve iyi pozisyonlar buldu.

İlk yarıdaki etkili oyunu sonunda girdiği pozisyonlardan 37. dakikada Mustafa Öz’ün mükemmel golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında da kontrolü rakibine kaptırmayan temsilcimiz soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda konuk takım beraberlik için baskı kurdu anca bu baskıda Mimar Sinanspor savunması rakibine gol izni vermedi bu ataklarda kaleci Adem de her zaman olduğu gibi başarı kurtarışları ile öne çıkan isim oldu. Bu yarıda rakibin üzerine geldiği anlarda ani ataklarla etkili olmaya çalışan Mimar Sinan bu ataklarda son vuruşlarda başarılı olamayınca maçı koparamadı.

Son bölümde konuk takımın baskısı karşısında iyi direnen Mimar Sinan sahadan tek golle üç puanla ayrılarak geçen hafta kaybettiği puanları telafi etti. Maçı CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte yaklaşık 500 kadar futbol sever izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada Fatih Serkan’ın ortasında ceza sahası içinde İzzet Bora arka direkte ortaya çıkardı Batuhan gelişine sert vurdu topu ağlara gönderdi ancak maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağı kaldırdı ve golü iptal etti. Bu karara Mimar Sinan kenar yönetimi büyük tepki gösterdi.

29. dakikada Bağlumspor atağında Emre Çakırtaş pasında Oğuzhan topla ceza yayına kadar geldi yerden sert vurdu top direğin dibinden az farkla auta gitti,.

32. dakikada orta sahadan hızlı çıkan Mimar Sinan Koray ceza yayı üzerinden sert vurdu kaleci topu köşeden kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan Mustafa Öz’ün ceza sahasına ortasında Bora müsait durumdaki Yavuz Burak Aykaç’a çıkardı yerden sert vurdu top direği sıyırarak auta gitti.

37. dakikada Mimar Sinan golü buldu. Korner atışında Bağlum savunmasının ceza sahasına çıkardığı topa Mustafa Öz mükemmel bir yarım vole ile topu köşeden Bağlum Belediyespor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

81. dakikada orta alandan Hüseyin Can kaptığı topla rakip yanı alanı geçti ceza sahasına girdi kaleci Sefa Sakıpcan ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleciden dönen topa bu kez Fatih Serkan vurdu yine kaleci çıkardı dönen topa Mustafa Öz vurdu üstten auta gitti.