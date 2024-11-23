Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin dokuzuncu hafta maçında yarın evinde Çilimli Belediyespor ile karşılaşacak.

Ligde üst sıralarda yer bulmak isteyen iki takım Mimar Sinanspor ile Çilimli Belediyespor takımları yarın saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Ligde sekiz maç sonunda topladığı 10 puanla onuncu sırada yer alan Mimar Sinanspor 8 puanla 11. sırada yer alan Çilimli Belediyespor takımların üst sıralara yükselmesi adına son derece önemli.

Geçtiğimiz hafta grubun iddialı takımı Sinopspor deplasmanından golsüz beraberlikv e bir puanla dönen Mimar Sinanspor sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Konuk Çilimli Belediyespor ise geçtiğimiz hafta sahasında Keçiören Bağlumspor takımı ile 1-1 berabere kaldı. Onlarda ligde üst sıralarda yer bulmak için Çorum’dan puan yada puanla dörmek için mücadele edecek.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer hafta başından buyana Çilimli Belediyespor maçına hazırlandıklarını ve sahalarında kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi. Eğer hafif sakatlıkları bulunan futbolcular olduğunu ancak yarın forma giyebileceklerini belirterek ‘Sinopspor maçının uzatmalarında kafasına aldığı darbe ile kaşı açılan Nurullah’ı hafta boyu dinlendirdik ancak maçta forma giyebilecek.

Sahamızda oynayacağımız bu maçta tabiki en büyük güvencemiz taraftarımız olacaktır. Çorumlu futbol severlerden yarın takımlarına destek bekliyoruz. Onların vereceği destek ile bizde sahada kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.

Hakem yine Ankara’dan

Mimar Sinanspor’un bu sezonki maçlarına Ankara bölgesi hakemleri abone oldu. Yeşil Beyazlı takımın bu sezonki sekizinci hafta maçında beşinci kez Ankara bölgesi hakemleri düdük çalacak. Mimar Sinanspor’un yarın evinde konuk edeceği Çilimli Belediyespor maçını da Ankara bölgesi hakemi Furkan Sarıoğlan yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri de başkentten Furkan Karahasan ve Abdulsamet Kaçmaz yaparken döndüncü hakemde Ankara İl hakemi Metehan Aydoğmuş. Maçta gözlemci olarak ise Cent Karkal görev yapacak.