Bölgesel Amatör Lig’de 11. hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor evinde grupta ilk iki mücadelesi veren Keçiören Belediyesi Bağlumspor’u konuk edecek.

Ligde hafta içi oynanan maçta Çubukspor deplasmanında iyi oynamasına rağmen gol yollarındaki başarısızlığı nedeni ile puansız dönen Mimar Sinanspor iki çalışma ile bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak.

Ligde Mimar Sinanspor on maç sonunda 11 puanla 10. sırada yer alırken konuk Keçiören Belediyesi Bağlumspor ise on maçta 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Yarın saat 14’de İtfaiye sahasında başlayacak maçta Mimar Sinan güçlü rakibi önünde puan yada puanlarla almak için mücadele edecek.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer takım olarak yoğun maç programından alabilecekleri en fazla puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Eğer yarın evlerinde oyanyacakları maçta taraftar desteğine çok büyük ihtiyaçları olduğunu belirterek tüm Çorumlu futbol severleri maça davet etti.