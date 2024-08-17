Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon ilimizi temsil edecek Mimar Sinan’ın grubu belli oldu.

Yeşil Beyazlılar 16 takımlı 5. rgrupta mücadele edecekler.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Bölgesel Amatör ligde bu sezon 76 ilden 153 takım mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan 2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

Mimar Sinan’ın mücadele edeceği 5. grupta üç Ankara, Bolu, Zonguldak, KArabük, Bartın, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Sinop, Samsun, Yozgat ve Düzce şampiyonları mücadele edecek.