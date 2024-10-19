Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ligdeki üçüncü hafta maçında yarın evinde Hacettepe 1945spor ile karşılaşacak.

Ligde ilk hafta evinde Çankı FK’ya yenilen Mimar Sinan geçtiğimiz hafta sonu Sorgun deplasmanından tek golle üç puan alarak döndü ve moral buldu,

Yarın saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacak maçta Mimar Sinanspor takımı Sorgun deplasmanından aldığı üç puanın morali ile evinde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Takımda sakatlığı nedeni ile ilk iki maçta forma giyemeyen Batuhan’ın yarınki maçta süre alması bekleniyor.

Konuk Hacettepespor ise ligde ilk iki maçta bir beraberlik ve bir mağmbiyet aldı. Mimar Sinanspor gibi genç bir takımla mücarele eden konuk takımda Çorum’dan puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak Sorgun deplasmanındaki galibiyetin verdiği moralle çok iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Eğer, ilk kez mücadele ettikleri ligde her maç üzerine koyarak gitmek istediklerini belirterek ‘Yarın evimizde oynayacağımız Hacettepespor maçını kazanarak evimizde üç puan sevnici yaşamak istiyoruz.

Rabikimizde çok koşan ve mücadele eden bir takım. Kolay maç olmayacak ancak ben taraftarlarımızın vereceği destekle sahamızda kazanarak sıralamada kendimize üstlerde yer bulacağımıza inanıyorum. Tüm Çorumlu futbol severleri yarınki maça bekliyorum’ dedi.

Mimar Sinan- Hacettepe maçını Düzce’den Adem Güneş yönetecek yardımcılıklarını ise Bartın’dan Ömer Koç ve Osman Oğurlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Çaylıoğlu.