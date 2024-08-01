Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor yeni sezon startını verdi.

Yeşil Beyazlı takım Teknik Direktör Hüseyin Eğer yönetiminde mimar sinan sahasında önceki akşam yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda geçen yılki kadrosundan 16 dış transferde ise 6 oyuncu ile anlaşan Mimar Sinan Gençlikspor denemelerden gelen 6 futbolcu ile birlikte 28 kişilik kadro ile yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer yönetimindeki sezonun ilk çalışması ısınma hareketleri ile başladı ardından aerobik dayanıklılık koşularının ardından son bölümde pasa dahayı bir çalışma ile sezonun ilk antrenmanını tamamladılar.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının iki hafta süreceğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eğer bu dönemde bir gün çift bir gün tek antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi. İlk etap sonunda denemeye aldıkları futbolcularla ilgili kararlarını vereceklerini ve ikinci etaba bundan sonra devam edeceklerini belirten Hüseyin Eğer bu dönemin tamamen çift antrnenman ile tamamlanacağını söyledi.

Genç teknik adam ikinci etap çalışmaları sonunda görecekleri eksiklere göre bir veya iki transfer daha yapabileceklerini belirterek ‘Genç ve koşan bir takım kurma çabası içindeyiz. Artık günümüz futbolda ne kadar teknik bir oyuncu olursan ol, koşmadığın zaman mücadele etmediğin zaman o tekniğin de bir anlamı kalmıyor.

Şuana kadar yapılan transferlerimizde de bunu önemsedik. Genç ve karakterli oyuncular üzerinde durduk. İyi bir takım olmak için 3 etaptan oluşacak hazırlık programında çok sıkı çalışacağız. Şuan ki, planlamamızda tüm antrenmanlarımızı Mimar Sinan Sahası’nda olacak gibi görünüyor. Ancak ileride 3-4 günlük bir kamp programı da olabilir. Bunlar zamanla netleşecek”dedi.