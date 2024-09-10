Çorum'u yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de Bursa temsilcisi Fethiye İdman Yurdu ile özel bir maç yaptı.

29 Temmuz'dan itibaren yeni sezon hazırlıklarını Çorum'da sürdüren Mimar Sinanspor, ikinci etap hazırlıklarının son gününde Bursa'nın BAL temsilcisi Fethiye İdman Yurdu karşısında kendini test etti.

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan özel maça Teknik Direktör Hüseyin Eğer her iki yarıda da farklı 11 sahaya sürdü. İlk yarısını Batuhan Demirel'in golüyle 1-0 önde kapatan Çorum temsilcisi ikinci yarıda kalesinde gördüğü iki golle maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

5 Ekim'de başlayacak olan yeni sezon öncesi kendilerini test etmek anlamında oldukça iyi bir hazırlık maçı olduğunu belirten Teknik Direktör Hüseyin Eğer, her iki yarıda da farklı 11 sahaya sürerek oyuncularımı görme şansım oldu." dedi

Eksikliklerin olduğunu belirten deneyimli teknik adam, 5 Ekim'e kadar tam anlamıyla hazır olacaklarını da ifade etti.

Fethiye İdman Yurdu ile oynanan özel maçın ardından ikinci etap hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Eğer, Çarşamba günü üçüncü ve son etap hazırlıklarının startını vereceklerini belirtti.

Eğer, üçüncü etap kapsamında iki veya üç hazırlık maçı daha oynamayı planladıklarını belirtti.