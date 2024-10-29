Mimar Sinanspor genç yaşta kaybettiği eski futbolcusu ve antrenörü Furkan Öztürk’ü unutmuyor.

Mimar sinanspor kulübü Furkan Öztürk için mevlit okuttu. Mimar Sinanspor kulübü alt yapı koordinatörlüğü ve Fatin Sultan Mehmet Cami tarafından ortaklaşa düzenlenen mevlit programına kulübün alt yapı ve A takım oyuncuları ile birlikte yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Yatsı namazı öncesi düsenlenen mevlit programına Müftü Şahin Yıldırım. Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Fatih Sultan Mehmet Cami İmam Hatibi Ali Demirel, Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Gençlik Kolları Başkanı Yüksel Koca ile şehit Furkan Öztürk’ün ailesi ve yakınları ile toplam 300’e yakın katılım ile yapıldı. Okunan mevlidin ardından genç yaşta şehit olan Furkan Öztürk için katılanlara ikramda bulunuldu.