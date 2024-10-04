Bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Mimar Sinanspor’un sahasında oynayacağı Çankırı FK maçını Ankara bölgesi hakemi Nurullah Yardımcı yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu Bölgesel Ligde pazar günü saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacak olan Mimar Sinanspor ile Çankırı FK arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Nurullah Yardımcı yönetecek.

Yardımcılarıda Ankara’dan Oğuz Akgün ve Yunus Yalçın. Maçın dördüncü hakemliğini de Ankara Bölgesel hakemi Keman Erol yapacak.

Maçta gözlemci olarak ise Fatih Uysal görev yapacak.