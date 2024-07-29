Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor önerilen isimler için düzenlediği seçmeleri tamamladı.

Cuma ve cumartesi akşamları Mimar Sinan sahasında yapılan seçmelere 50 sporcu kayıt yaptırdı.

10 tanesi Çorum’dan 40 tanesi ise il dışından gelen sporcular iki gün süre ile yaptıkları çift kale maçta hünerlerini Mimar Sinanspor teknik heyetine göstermek için çaba harcıdılar.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer iki gün süren ve büyük ilgi gören seçmeler sonunda teknik heyet olarak yaptıkları değerlendirmeler sonucunda 3-4 ismi önümüzdeki hafta başlayacak ilk etap çalışmalarında takımla birlikte antrenmanlara alacaklarını ve burdaki performanslarına göre de son kararı vereceklerini söyledi.

Mimar Sinanspor’un bu seçmelerini kulüp teknik heyeti ile birlikte Başkan Alper Zahir de izledi ve Teknik Direktör Hüseyin Eğer’den bilgiler aldı.