Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin dördüncü hafta maçında yarın grubun şampiyonluk adaylarından Taşköprüspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Sezona evinde Çankırı mağlubiyeti ile başlayan Mimar Sinan ikinci hafta maçında Sorgun Belediyespor deplasmanında üç puanla dönerek moral bulmuştu.

Temsilcimiz geçen hafta ise sahasında Hacettepespor ile 1-1 kalarak haftayı bir puanla kapatmıştı.

İlk kez mücadele ettiği ligde büyük çoğunluğunu kendi alt yapısından yetiştirdiği gençlerle kurulu bir kadro ile mücadele eden Mimar Sinanspor grupta şampiyonluk mücadelesi veren Taşköprüspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek.

Ligde ilk hafta Çilimli Belediyespor deplasmanından beraberlik ile dönen ev sahibi Taşköprüspor ise ikinci hafta evinde Çubuspor’u 4-2 geçen haftada zorlu Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanından 1-0’lık galibiyet ile dönen Taşköprüspor 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer lige her geçen hafta daha iyi uyum sağladıklarını ve sporcuların tecrübelerinin arttığını belirterek Taşköprüspor maçında da üzerine koyarak gitmek istediklerini söyledi.

Tam kadro gidecekleri Taşköprü deplasmanında hedeflerinin puan yada puanlarla dönmek olduğunu belirten Eğer ‘Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak bende takımıma güveniyorum. İyi bir mücadele sonunda sahadan istediğimizi alarak ayrılacağımıza inanıyorum’ dedi.

Taşköprü İlçe sahasında yarın saat 14’de başlayacak maçta İstanbul bölgesi hakemi Abdüssamet Ulutaş düdük çalacak.