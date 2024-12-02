Mimar Sinanspor çifte kurban kesti. Mimar Sinanspor kulübü tüm kategorilerinde mücadele eden futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin katıldığı kurban kesiminde mahalle sakinlerinden Etem Baran ve Hamza Badanka tarafından alınan kurbanlar Mimar Sinan sahası kenarında dualar eşliğinde kesildi.

Kurban kesim törenini Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir ve yönetim kurulu üyeleri Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ile tüm kategorilerde mücadele eden sporcular katıldılar. Fatih Sultan Mehmet Camii imam hatibi Ali Demirel ve müezzin Yüksel Koca’nın ettiği duaların ardından sporcular kurbanların kanlarını ayaklarını sürerek kazasız belasız bir sezon dileğinde bulundular.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer kurbanları bağışlayan Etem Baran ve Hamza Badanka’ya çok teşekkür etti.

Eğer, Bölgesel Amatör Ligde ve tüm kategorilerinde mücadele eden Mimar Sinanspor’a ve bu şehrin çocuklarına hep birlikte sahip çıkmak ve destek olmaları gerektiğini belirterek bu organizeye katılan tüm davetlilere gönülden teşekkür etti.