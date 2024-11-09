Bölgesel Amatör Lig yedinci hafta maçında temsilcimiz Mimar Sinanspor evinde Bartınspor’u konuk edecek.

Ligde ilk altı haftada bir galibiyet üç beraberlik ve üç mağlubiyet ile 6 puanla 11. sırada yer alın Mimar sinanspor grupta altı maçta topladığı 13 puanla dördüncü sırada bulunan Bartınspor takımları yarın saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Ligde ilk hafta mağlup olduktan sonra dört maçta bir galibiyet üç beraberlik alarak çıkışa geçen Mimar Sinanspor geçtiğimiz hafta sonu Eflanispor deplasmanında kaybederek yenilmezlik serisi sona ermişti.

Yeşil beyazlılar geçen hafta kaybettiği puanları yarın evinde kazanarak iç sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Konuk, Bartınspor ise ligde altı maçta dört galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 13 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Konuk takım geçen hafta sahasında grubun diğer iddialı takımlarından Keçiören Bağluspor’u tek golle yenerek üç puan aldı.

Bartınspor ligdeki çıkışını yarın Çorum’da kazanarak sürdürmek istiyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak sakat ve cezalı futbolcuları olmadığını sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Eğer, Eflanispor deplasmanında gördükleri eksikler üzerine yoğunlaştıklarını ve özel çalışma yaptıklarını belirterek İtfaiye sahasında oynayacakları Bartınspor maçına tüm Çorumluları davet etti.

Maçı Ankara bölgesel hakemi Melek Dakan yapacak.