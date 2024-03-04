Okul Sporları Küçük Erkekler Serbest Güreş il birinciliği tamamlandı.
Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğine merkez ve ilçelerden güreşçiler katıldılar.
Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.
26-30 KG: 1. A. Arif Çeker, 2. M. Enes Çıtak, 3. Eymen Ege Yalçın, 4. Mustafa Şakaoğlu, 34 KG, 1. Kemal Şahin Karabokel, 2. Abdusselam Karakaş, 3. İsa Eren Yıldırım, 4. Y. Selim Yüzgenç, 38 KG, 1. Fatih Çınar Cüce, 2. M. Selim Gençdoğan, 3. M. Efe Öder, 4. Y. Kayra Özçiftçi, 41 KG 1. Sefa Dölcü, 2. Rüzgar Severcan, 3. Berat Kopar, 4. Uğurcan Kasnakçı, 44 KG: 1. Samet Özcenik, 2. Aytuğhan Küçük, 3. Sami Yusuf Kurak, 4. Yağız Dölcü, 48 KG: 1. Görkem Karamanoğlu, 2. Metehan Altuntaş, 3. A. Hamza Kayaalp, 52 KG: 1. Berkay Gözübüyük, 2. Yiğitcan Çiçek, 3. Eren Fındıklı, 4. Ahmet Erdem, 57 KG: 1. M. Eren Başer, 2. Alperen Atak, 3. Mikail Sarıtepeci, 62 KG: 1. Emir Ahmet Yedekçi, 2. Furkan Dölcü, 68 KG: 1. Talha Ediz Çelik, 2. Kerim Mert Uzunkaya, 80 KG: 1. Hüseyin Gazi Çanak, 2. Abdullah Aybir, 3. M. Emin Kesgin