Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullaları Kulüplü Minikler futbol turnuvası takvimi değişti.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan görülen lüzum üzerine değiştirildiğini söyledi. 6 grupta 18 takımın mücadele edeceği minikler futbol turnuvasında gruplarda ilk maçlar 22 Ağustos perşembe günü oynanacak.

Çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar ara vermeden devam edecek ve grup maçları 27 Ağustos salı günü sona erecek.

Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan 12 takım ikinci tura çıkacak. İkinci tur maçları 29 Ağustos perşembe günü çeyrek final maçları 30 Ağustos yarı final 31 Ağustos ve final maçı ile 1 Eylül’de oynanacak ve kupalar sahiplerini bulacak.