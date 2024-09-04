Yaklaşık 1 ay önce start alan Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası final maçında Mimar Sinanspor'u mağlup eden Çorum FK şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 18 takımın 6 grupta mücadelesine sahne olan ve Play-Off maçlarının ardından turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan final maçında Çorum FK ile Mimar Sinanspor kozlarını paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan final maçını Çorum FK takımı Buğra ve Kaan'ın golleri ile 2-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Mimar Sinanspor ise ikincilik kupası ile teselli oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ÇORUM VEFA SPOR'UN

Çorum FK ile Mimar Sinanspor arasında oynanan final maçı öncesi Çorum Vefaspor ile PTT Gençlikspor takımları üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan üçüncülük maçını baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Vefaspor takımı Gazi (3), Radi ve Cevdet'in golleri ile 5-0 kazanarak üçüncülük kupasını kazandı. PTT Gençlikspor ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçı sonrası Nazmi Avluca Sahası'nda kupa töreni düzenlendi. Törene, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ömer Özdemir, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. (Haber Merkezi)