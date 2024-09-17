Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Çorum FK oldu.

18 takımın mücadele ettiği Kulüplerarası Mini-Minikler Futbol Turnuvası oynanan final maçıyla tamamlandı.

Turnuva sonunda finale çıkmayı başaran Çorum FK ile Çorum İdmanyurdu şampiyonluk için mücadele etti.

Final maçı öncesinde Çorumgücü Spor Kulübü ile Vefaspor kulübü 3.’lük mücadelesi verdi. Karşılaşmadan galip ayrılan Vefa Spor Kulübü turnuvayı 3. olarak tamamlarken, Çorumgücü Spor kulübü ise 4. oldu.

Nazmi Avluca Sentetik Sahası’nda oynanan final karşılaşması ise heyecan dolu anlara sahne oldu.

Karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf Çorum FK olurken şampiyonluk ipini de göğüslemeyi başardı. Çorum FK’ya final maçında yenilen Çorum İdmanyurdu ise 2.’lik kupasını kaldırdı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.

Şampiyon olan Çorum FK takımı ve sporcuları kupa ve madalyalarını Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın ellerinden alırken, ikinci olan Çorum İdmanyurdu’nun kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, üçüncü olan Vefaspor Kulübü’nün kupa ve madalyalarını Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, dördüncü olan Çorumgücü Spor Kulübünün kupa ve madalyalarını ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak verdi.