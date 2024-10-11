Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşi ile yaşadığı sorunlar sebebiyle akrabasının evine giden ve burada da çıkan tartışmada çatıya çıkarak atlamaya çalışan şahıs, polislere zor anlar yaşattı.

Şahıs etrafa küfürler edip çatıdaki kiremitleri ise aşağıya attı. Polislerin uzun uğraşları neticesinde K.M. ikna edilerek çatıdan indirildi.



Olay, Güney Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan binada meydana geldi.

İddiaya göre K.M., eşi ile yaşadığı sorunlar sebebiyle akrabasının evine geldi. Sorunların konuşulduğu esnada çıkan tartışmaya sinirlenen K.M., 5 katlı binanın çatısına çıkarak aşağıya atlamak istedi. Akrabaları K.M.'yi aşağıya indirmeye çalışsa da başaramadı.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de K.M.'yi çatıdan inmesi için uzun süre dil döktü.

K.M. inmeyi reddederek etrafa küfürler savurdu ve çatıdaki kiremitleri aşağıya attı.

İtfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı.

Polis ekipleri çatıya çıkarak uzun uğraşlar neticesinde şahsı ikna ederek aşağıya indirdi.

K.M. önce hastaneye, ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.