Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırıya dair yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucunda; DAEŞ'li terörist Viskhan Soltamatiov’un Afganistan’daki DAEŞ’in Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanmasına bağlı olarak Türkiye'de faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcılarından biri olan ve saldırıda kullanılan suç aletini temin eden DAEŞ'li terörist Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Soltamatiov'un verdiği ifadede, örgütle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. İfadesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yönelik saldırı öncesi yapılan planlamalar ile ISKP’nin eleman kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine dair detaylar ortaya çıktı.

MİT'in yürüttüğü operasyonlar sayesinde, Aralık 2023'te DAEŞ'in Türkiye'deki sinagoglar, kiliseler ve Irak Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı planları engellenmiş; birçok şüpheli yakalanmış, örgüte ait dijital materyaller ele geçirilmiş ve Türkiye'ye yönelik tehditler bertaraf edilmiştir