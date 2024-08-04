Bölücü terör örgütü PKK'nın yurt dışı yapılanmasına MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonuyla darbe vuruldu.

ÖRGÜTTE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.