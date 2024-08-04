Bölücü terör örgütü PKK'nın yurt dışı yapılanmasına MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonuyla darbe vuruldu. 

ÖRGÜTTE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

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MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Editör: Anadolu Ajansı