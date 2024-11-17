Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz​ yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

Son dakika! MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: Serdar Tunagür İstanbul'da yakalandı - 1. Resim

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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TUNAGÜR, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: Serdar Tunagür İstanbul'da yakalandı - 2. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com