Çorum’da mobilyacı esnafı mesleki yeterlilik belgesini alabilmek için sınava girdi.

Önce Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yazılı sınava giren adaylar daha sonra uygulamalı sınava tabii tutuldular.

Önceki dönem Mobilyacılar Odası Başkan Adayı ve Ermobi Mobilya sahibi Fatih Erdal’ın girişimleriyle düzenlenen sınav sonunda başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgeleri verilecek.

Sınav sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Fatih Erdal, “Başta Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanımız sayın Hüseyin Taklacı beyefendiye, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür başkanımıza, Özgül Belgelendirmeye ve Melike Küçüker hanımefendiye ve katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.