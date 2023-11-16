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Bebeklerin mutluluğunu ve sağlığını ön planda tutan Moli Baby&Kid’s Spa, törenle hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Sepetci Sokak Güllüoğlu İş Merkezi No:3/6 adresinde bulunan Moli Baby&Kid’s Spa’nın açılışı yapıldı.

Duanın ardından açılış kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik kesti. Açılışın ardından işletmeci Kübra Bostancı, davetlilere faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Açılışa MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi ile çok sayıda davetli katıldı.

Renkli ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken ve bebeklerin mutluluğunu, sağlığını ön planda tutan Moli Baby&Kid’s Spa, bebek ve çocuklara özel tasarlanmış aktivitelerle dolu bir dünyaya ev sahipliği yapacak.

Amaçlarının, 0-3 yaş arası minik misafirlerine hem eğlenceli hem de sağlıklı bir ortam sunmak olduğunu belirten işletmeci Kübra Bostancı, “Bebek ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak için özel olarak hazırladığımız programlarımızla, ailelerimizin yanında olacağız” dedi.

Moli Baby Spa, bebek masajları, floating, hidroterapi, konsept fotoğraf çekimi ve daha birçok özel etkinlikle minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Spa’da, uzman personeliyle güvenli ve hijyenik bir ortam sunarak, ailelerin güvenini kazanmayı amaçlıyor.

Minik ziyaretçilerini sağlıklı büyümeye ve eğlenmeye davet eden işletmenin, hizmetleri ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler instagram: molibabyspa adresini ziyaret edebilirler.