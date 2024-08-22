Çorum Merkez Morsümbül köyünde çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

1 samanlık ve 1 ahırın yanmasıyla başlayan yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.

Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkının desteği ile söndürüldü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında köy halkı büyük bir panik yaşadı.

Köy muhtarı Muharrem Çalışkan, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını, herhangi bir kasıt veya sabatojın söz konusu olmadığını belirterek, yangınzedelerin mağduriyetinin giderilmesi ve yaraların sarılması için çalışma yapıldığını bildirdi.