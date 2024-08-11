Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motokurye, tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olay, Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Motokurye Muhammed E., bilinmeyen bir sebeple Hüseyin D. ve Bekir D. ile tartıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şahıslar tarafından darp edilen Muhammed E., Hüseyin D. ve Bekir D'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Muhammed E. ise Beylikbağı Karakolu'na giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.