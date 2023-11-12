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Petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık akaryakıtı da etkiliyor. Orta Doğu nedeniyle sık sık risk fiyatlamasına giren petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıtta da indirim ve zamlara neden oluyor. Savaşa dair haber akışları petrol ürünlerinde fiyat tabelalarını da değiştiriyor. Brent petrol fiyatının düşüşüyle birlikte sektör kaynakları akaryakıta yeni indirimin müjdesini verdi. Motorin fiyatlarına 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarında gözler Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Hamas gerilimine çevrilirken gelen haber akışı fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor. Yaşanan gelişmeler risk fiyatlamalarında oynaklığı artıtırırken bu değişkenlik başta akaryakıt olmak üzere ham madde kaynağı petrol olan sektörleri de etkiliyor.

Hafta içinde tedarik ile ilgili fiyatlama gören petrol Orta Doğu’daki gelişmelerin de etkisiyle risk oynaklığı yaşıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80 kadar geriledi. Petrolde yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynakları düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geleceğini duyurdu. 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.