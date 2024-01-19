Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira arttı.

4 Ocak'ta ise motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim gelmişti.



Son olarak önceki gece yarısından itibaren LPG litre fiyatına 37 kuruş zam yapıldı.

MOTORİNE BU GECE ZAM GELECEK



Motorin fiyatlarında 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.