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Mersin’in Tarsus ilçesinde pikap ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kulak Mahallesi'nde Cumali E. idaresindeki pikap ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mustafa Eminoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Cumali E.'nin yanı sıra araçta bulunan 2 kişi de hafif yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MOTOSİKLET KAZALARI ARTIYOR

2021'de, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 15,1'ini motosikletler oluştururken bu rakam 2022'de yüzde 22'ye çıktı. 2023 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 9 aylık süreç içerisinde 4 bin 149 kaza ile yüzde 22,2 seviyesine ulaşmış durumda.

GÜNDE 60 MOTOSİKLET KAZASI!

Her gün, Türkiye genelinde 60 motosiklet kazası gerçekleşiyor. Motosiklet kazalarında ölüm oranı ise yüzde 30’lara yükseldi. Bu rakam, Avrupa ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa’da hem motosiklet hem de otomobil kazaları Türkiye’ye göre daha düşük. Motosiklet kazalarının başında, yüzde 40 ile otomobil çarpması geliyor. Bunun dışındaki nedenler yol kusurları, trafik kuralları ihlali, alkollü ve hızlı kullanmak olarak devam ediyor.