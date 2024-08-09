Çorum’un Sungurlu ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan F.E.K. yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki M.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.