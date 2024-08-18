Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.Ç. (68) idaresindeki 19 AAC 937 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolu Altınbaş köyü yakınlarında Fuat Ertaşmış'ın (63) kullandığı 07 NM 106 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı Park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertaşmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Editör: Anadolu Ajansı