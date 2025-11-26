Çorum’da, şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motosiklet tamircileri ve showroomlarını bir arada toplamak amacıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talepleri doğrultusunda hayata geçirilen Motosikletçiler Plazası’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, ÇESOB ve Oto Tamirciler Odası’nın işbirliği ile S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzeri Oto Galericiler Sitesi karşısında yapılacak olan plazanın temel atma törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Oto Tamirciler Odası ve S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, motosikletçi ve bisikletçi esnafı katıldı.

Türkiye’de ve dünyada ise bir örneği daha bulunmayan plaza ile ilgili bilgi veren Necmettin Uzun, Çorum’da 56 adet motosiklet tamircisi ve showroomun bulunduğunu belirterek, plazanın yapılacağı Çorum-Ankara yoluna cephe araziye toplamda 96 adet iş yeri yapacaklarını, tek amaçlarının esnafı modern bir yapıda iş yerlerine kavuşturmak olduğunun kaydetti.

Ödemelerin bir kısmının peşin, kalan kısmının da 24 ay eşit taksitler halinde yapılabileceğini vurgulayan Uzun 1.5 yıl gibi kısa bir sürede plazayı tamamlayarak, hak sahiplerine teslim edeceklerini aktardı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, temeli atılan plazanın Çorum ve motosikletçi esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve protokol üyeleri dualarla temel atma butonuna bastı.