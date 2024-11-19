Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan motosikletlilerden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Abdullah Batur'un (32) kullandığı 01 ARM 821 plakalı motosiklet ile A.Ç. (41) idaresindeki 33 AYM 959 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Abdullah Batur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.