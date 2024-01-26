Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.

Örgüt mensuplarından sözde sorumlu kadrolarına kadar her terörist, tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Operasyonun adresi bu kez Suriye'nin kuzeyi oldu.

5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."