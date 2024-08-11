Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anısına etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."
Editör: İhlas Haber Ajansı