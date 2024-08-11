Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anısına etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. 

İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehadetinin 7.yılı! Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehadetinin 7.yılı!

İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

Editör: İhlas Haber Ajansı