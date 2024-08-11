Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anısına etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."