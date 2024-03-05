Bitlis’de düzenlenen İller arası Muay Thai turnuvasında Çorumlu sporcular üç altın bir gümüş madalya kazandılar.

29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Bitlis’de düzenlenen 8 il ve İran’dan yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği iller arası Muay Thai turnuvasında Çorumlu sporculardan bayanlar 48 kiloda Nisa Nur Kepçe, 67 kiloda Elanur Akça ile erkekler 57 kiloda Battal Can Bilan sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazandılar. B

ayanlar 67 kiloda Nisa Güneş ise final maçında kaybederek ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

Muay Thai Antrenörü Şahin Güler oldukça yüksek katılımın olduğu turnuvada sporcularının gösterdiği performanstan son derece umut verici olduğunu belirterek emek verenlere teşekkür etti.