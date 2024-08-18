Necatibey Gömlek Sahibi-AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mücahit Keskinel ile Havva Keskinel çiftinin kızı Serra ile Esra-Aydın Yetik çiftinin oğlu Mehmet Yetik evlendi.

Genç çiftin Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, Radyo7’nin ünlü programcısı Talha Bora Öge ile çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, nikahlarını kıydığı genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Hakimiyet, Mehmet-Serra çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.