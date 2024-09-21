Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğü Korosu tarafından Türk Tasavvuf Musiki konseri gerçekleştirildi.
Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser öncesinde İl Müftüsü Şahin Yıldırım kısa bir açılış konuşması yaptı.
Müftü Yıldırım, konuşmasında 2024 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının tema konusu olan"Hz. Peygamber Efendimiz ve Şahsiyet İnşası" hakkında bilgiler verdi.
Sonrasında ise şef Faruk Özdemir yönetiminde ki Çorum İl Müftülüğü Korosu,farklı makamlarda birbirinden güzel eserleri seslendirdi.
Editör: Çorum Hakimiyet