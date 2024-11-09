Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ahmed Cevad Enstitüsü ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen 'Selam Türk'ün Bayrağına' konserine katıldı.

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ahmed Cevad Enstitüsü ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen "Selam Türk'ün Bayrağına" konserine katılarak kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajlarını iletti. Konser, Azerbaycan’ın Zafer Günü anısına düzenlenirken, katılımcılar arasında Başkan Dere’nin de bulunması etkinliğe anlam kattı.

Başkan Dere’den Teşekkür Mesajı

Başkan Muhsin Dere, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan'ımızın Zafer Günü’nde, bu anlamlı organizasyonu düzenleyenlere şükranlarımı sunuyorum. Nazik misafirperverlikleri için Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı Sn. Prof. Dr. Ruhi Ersoy'a teşekkür ederim.”

"Selam Türk'ün Bayrağına" Konseri Kardeşlik Bağlarını Güçlendirdi

"Selam Türk'ün Bayrağına" konseri, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha güçlendirdi. Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen bu özel etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. TÜRKSOY, Ahmed Cevad Enstitüsü ve Azerbaycan Büyükelçiliği işbirliği ile hazırlanan konser, iki ülke arasındaki dayanışmayı sanat aracılığıyla kutladı.

Azerbaycan Zafer Günü: Kardeş Ülkeye Destek ve Anlamlı Etkinlikler

Bu tür etkinlikler, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi bağları pekiştiriyor. "Selam Türk'ün Bayrağına" konseri, Zafer Günü’nün anlam ve önemini sanatla birleştirerek yansıttı. Türk ve Azerbaycan halklarının kültürel ve tarihi ortaklığına vurgu yapan bu konser, iki ülkenin dayanışmasını daha da güçlendirdi.