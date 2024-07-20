Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldiği günden beri esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Muhsin Dere, Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik ile Altınoğlu Cami yanında ki esnaflarla buluşarak kahvaltı yaptı. Kahvaltı sırasında esnaf ve vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Muhsin Dere, talep ve isteklerini dinledi. Dere, Sungurlu’ya hizmet etmek için bu göreve talip olduklarını belirterek, her zaman yanlarında olduklarını iletti. Sungurlu’nun sorunlarını bildiklerini ifade eden Dere, zamanla hepsini çözüme kavuşturacaklarını vurguladı. Başkan Dere, “Kahvaltımızı Altınoğlu Camii Civarı esnafımızla birlikte yaptık. Helal lokmamızı bölüştük, Sungurlu'muzun ihtiyaçlarını istişare ederek hemhâl olduk. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.